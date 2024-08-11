نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. المصارع الياباني كيوكا يحصد ذهبية 65 كجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



توج الياباني كوتارو كيوكا، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية في مسابقة المصارعة الحرة للرجال، في وزن 65 كجم، بأولمبياد باريس 2024.

المصارع الياباني كيوكا يحصد ذهبية 65 كجم

وحصد كيوكا الذهبية بعد تغلبه 10/3 على المصارع الإيراني، رحمان أموزدا، الذي توج بالميدالية الفضية.

ونال سيباستيان سي ريفيرا، من بورتوريكو، الميدالية البرونزية بفوزه بنتيجة 10/9 على المنغولي، تولجا تومور أوتشير.

كما توج الألباني إسلام دودايف بالميدالية البرونزية، بانتصاره 13/12 على المجري إسماعيل موسوكايف.