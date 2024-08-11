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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إعلان رحيل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة غبات وشيكًا خلال الساعات القادمة.

ثلاث أسباب تدفع عبد المنعم للرحيل عن الأهلي

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك ثلاث أسباب تدفع عبد المنعم للرحيل عن النادي الأهلي أولها أنه متبقي موسم واحد ويحق له التوقيع مجانا لأي نادي في يناير القادم لذلك يسعى الأهلي للحصول على أكبر عائد مادي من بيعه.

وتابع، موهبة عبدالمنعم والمستوى الفني العالي الذي وصل إليه جعلته بحاجة لأتخاذ خطوة جديدة في حياته المهنية وخوض تجربة الإحتراف بعدما تفوق على كل المهاجمين محليا وإفريقيا.

إضافة إلى رغبة اللاعب نفسه الشديدة في خوض التجربة الأوروبية خاصة إنه وصل لعمر ال٢٥ عام وفي قمة نضجه الكروي

واختتم شبانة، بأن إتمام نادي نيس الفرنسي لصفقة بيع مدافعه الأساسي إلى نادي وست هام الإنجليزي سيعجل بإتمام صفقة عبد المنعم لتعويض.