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أحمد جودة - القاهرة -

توجه عبد الرحيم دغموم، لاعب النادي المصري، إلى الجزائر لقضاء إجازة قصيرة بعد أن حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب علي ماهر.

دغموم يتوجه إلى الجزائر لقضاء اجازة قصيرة بعد تألقه مع المصري هذا الموسم

جاء هذا القرار بعد فترة مزدحمة بالنسبة للاعب الجزائري، الذي كان قد قطع إجازته السابقة وعاد بشكل عاجل إلى مصر للمشاركة في مباراة فريقه الهامة ضد البنك الأهلي في كأس مصر.

اضطر دغموم للعودة إلى مصر بعد أن تم تحديد موعد مباراة البنك الأهلي بشكل مفاجئ، مما دفعه للتخلي عن إجازته المقررة والالتحاق بصفوف فريقه.

وساهم دغموم بشكل فعال في فوز المصري على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما ضمن للفريق مكانا في الدور ربع النهائي من البطولة.

