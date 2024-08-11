نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورنموث يحسم صفقة انتقال ظهير برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية، عن حسم بورنموث صفقة انتقال الظهير المكسيكي جوليان أراوخو لاعب برشلونة الإسباني خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الاتفاق تم بين الناديين علي، انضمام المكسيكي أراوخو إلي صفوف بورنموث مقابل 10 مليون يورو.

وأفادت التقارير أن الظهير المكسيكي سيخضع للفحوصات الطبية غدًا "الأثنين"، تمهيدًا للانتقال إلي صفوف الفريق الإنجليزي بشكل رسمي.

بورنموث الإنجليزي يضم جوليان أراوخو

وانتقل جوليان أراوخو إلي صفوف برشلونة الإسباني عام 2023 قادمًا من لوس انجلوس جالاكسي الأمريكي في صفقة انتقال حر.

والجدير بالذكر أن اراوخو انضم إلي صفوف لاس بالماس الإسباني الموسم الماضي علي سبيل الإعارة.

وشارك الظهير المكسيكي البالغ من العمر 22 عامًا، مع الفريق الإسباني الموسم الماضي في 28 مباراة أحرز خلالهم هدفين.