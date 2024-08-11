نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الحديث عن سمسرة صفقة موتيابا "عيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إنتقد الإعلامي محمد شبانة حديث البعض عن وجود شبهة فساد داخل مجلس إدارة نادي الزمالك في صفقة اللاعب موتيابا والذي رحل عن النادي مؤخرا.

شبانة: الحديث عن سمسرة صفقة موتيابا "عيب"



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن صفقة ضم اللاعب على سبيل الإعارة كانت معلنة وبمقابل مادي زهيد جدا وصل إلى ٣٠ ألف دولار فقط.

وأتم شبانة إنه من العيب الحديث عن وجود سمسرة في تلك الصفقة خاصة أن النادي يتعامل بشفافية وتظل كل الأرقام مسجلة رسميا وتخضع للرقابة والحساب.

