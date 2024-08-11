نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مليون دولار يؤجل انضمام بن رمضان للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثي أن مسئولو النادي الأهلي، لم يتواصلوا إلى إتفاق حتى الأن بشأن انضمام التونسي محمد بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروسي المجري، بسبب الخلاف حول الأمور المالية بين الطرفين.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " الأهلي قدم عرضًا لضم اللاعب التونسي الذي يرغب كولر في التعاقد معه لتدعيم وسط الفيق بعد إعارة آليو ديانج لنادي الخلود السعودي".

وتابع: "النادي المجري طلب 3 مليون دولار قبل أن يتوقف عرض الأهلي عند مليوني دولار".

واختتم: "الأهلي يحاول التوصل إلى إتفاق لضم اللاعب التونسي صاحب الـ24 عامًا الذي سيكون إضافة قوية لخط وسط الفريق ".