مركز ناشئين "التايكوندو" يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبة ببورسعيد بنادي التوكيلات

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أحمد جودة - القاهرة - تستمر تدريبات مركز التايكوندو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد، مرانهم الأسبوعي اليوم الأحد بنادى التوكيلات الملاحية.

مركز ناشئين "التايكوندو" يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبة

أدي لاعبو ولاعبات الفريق متعدد المراحل السنية تدريباتهم تحت إشراف الكابتن احمد متولي المدير الفني والكابتن رضوي رضا، وائل المحلاوي، المشرف العام على المشروع.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية .

كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، محمد عبد العزيز المحضر مدير عام المديرية .

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، ياسمينا السيد، اداري المشروع.