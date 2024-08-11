نجم نابولي ينتقل إلى الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح برينتفورد الإنجليزي، في الحصول على خدمات السويدي الدولي ميشال كايوستي لاعب نابولي الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

كايوستي ينضم إلى برينتفورد

كشفت صحيفة سكاي سبورت، أن لاعب وسط نابولي سيصل إلي العاصمة البريطانية "لندن" اليوم الأحد، لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للانتقال إلي صفوف الفريق الإنجليزي بشكل رسمي.

وأكدت التقارير، أن السويدي كايوستي سينتقل إلي صفوف برينتفورد علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بمقابل 2 مليون يورو، بالإضافة إلي وجود بند بأحقية الشراء مقابل 11 مليون يورو.

وانتقل ميشال كايوستي إلي صفوف نابولي صيف 2023 قادما ستاد ريمس الفرنسي بمقابل 10 مليون يورو.

وشارك اللاعب السويدي البالغ من العمر 25 عاما، مع فريقه الإيطالي الموسم الماضي في 28 مباراة صنع خلالهم 3 تمريرات حاسمة.