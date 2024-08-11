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أحمد جودة - القاهرة - يسعى فريق الكرة الأول بنادي برشلونة للحصول على واحدة من الانتدابات الخاصة بنجم مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

مانشستر سيتي يرفض عرض برشلونة الهزيل

ويستهدف برشلونة تجديد إعارة البرتغالي جواو كانسيلو الذي سبق وأن لعب للبلوجرانا الموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كانسيلو يريد فقط العودة إلى برشلونة على الرغم من أنه تلقى اتصالات من يوفنتوس وأندية في المملكة العربية السعودية لكن عقله في الكامب نو.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة أرسل بالفعل عرض رسمي للحصول على كانسيلو كإعارة بقيمة 7 ملايين يورو مع إضافة شرط الشراء النهائي مقابل 20 مليون يورو لكن إدارة مانشستر سيتي ليست مستعدة حتى لمناقشة أي عرض إلا إذا كان في صيغة شراء نهائي فقط وبالتالي لن يتم أي اتفاق على الأقل خلال الوقت الحالي.