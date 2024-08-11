نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النيابة العامة تأمر بحبس أحمد فتوح على ذمة التحقيقات في حادث العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت نيابة العلمين، بمقرها في مجمع محاكم برج العرب غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامه بالتسبب في وفاة أمين شرطة في حادث مروري، حيث صدمه بسيارته في الساعات الأولى من صباح اليوم على الطريق الساحلي بمطروح، بالقرب من العلمين.

تفاصيل حادث أحمد فتوح في العلمين

وأصدرت النيابة قرارًا بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأيضًا التصريح بدفن المجني عليه بعد توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه لتحديد سبب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة بمحافظة مطروح، يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي بالعلمين، أسفر عن وفاة شخص. فور تلقي البلاغ، انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن اللاعب أحمد فتوح كان يقود سيارته وبرفقته اللاعب محمد صبحي، ودهس أمين شرطة على الطريق المذكور.

تم القبض على اللاعب وإحالة الواقعة للنيابة التي أصدرت قرارًا بالتحفظ على المتهم والسيارة لحين استكمال التحقيقات.

كما كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل جديدة حول الحادث الذي وقع للاعب أحمد فتوح. وأوضح المصدر أن أمين الشرطة كان يؤدي عمله الرسمي أثناء الحادث، حيث تعرض للدهس من قبل اللاعب الذي كان يقود سيارته بسرعة عالية، تحمل رقم "ا ف ج ٩٥٦٩" وصالحة الترخيص.

وأضاف المصدر أن أمين الشرطة المتوفي كان يؤدي خدمته الأمنية عند مدخل مبنى مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، وعند عبوره الطريق، صدمته السيارة التي كان يقودها اللاعب. تم نقل جثمان أمين الشرطة إلى مستشفى العلمين النموذجي، بينما تم التحفظ على اللاعب في قسم شرطة العلمين للتحقيق وعرضه على النيابة العامة.