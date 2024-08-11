نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكالي للاعبي المنتخب الاولمبي: "كرمتوا الشعب المصري في الميدان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على توجيه رسالة خاصة للاعبيه، عقب حصول المنتخب على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

وقد تلقى منتخب مصر الخسارة من نظيره المغرب بسداسية نظيف، في اللقاء الذي قام بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكتب روجيرو ميكالي، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «منذ عامين جئت إلى القاهرة لمهمة تأهيل فريقنا للألعاب الأولمبية، ومع حلم الحصول على ميدالية، خلال هذه الفترة تغلبنا على العديد من التحديات لنصل إلى نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، والوصول إلى نصف نهائي أولمبياد باريس، وهو المركز الذي لم تصل إليه مصر منذ طوكيو 1964».

ميكالي للاعبي المنتخب الاولمبي: "كرمتوا الشعب المصري في الميدان"

وأكمل: «لقد وثقنا بهذه المجموعة من اللاعبين منذ اليوم الأول وكانوا ملتزمين تمامًا بمشروعنا، لقد كرموا الشعب المصري في الميدان، شكرا لكم أيها الفراعنة».

وأعرب: «نحن نعرف أيضًا أين تكمن الأخطاء، لا توجد هزيمة، بل هناك تعلم.. علينا أن نتحسن في العديد من الجوانب للانتقال من الاقتراب من الميدالية إلى الفوز بالميدالية».

وأتم رسالته: «مباراة الميدالية البرونزية أظهرت لنا أن التفوق قادر على التغلب على ذلك، شكرا جزيلا».

