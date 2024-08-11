نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر ستتقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية مصطفى براف، مفاجأة مدوية حول طلب مصر لاستضافة أولمبياد 2036 أو2040.

هل تستضيف مصر الأولمبياد؟

وأكد أن الفترة المقبلة ستكون طفرة في تاريخ مصر، خاصة أن هناك نية لاستضافة البطولات بعد نجاح الفراعنة، في تنظيم العديد من المحافل الدولية.

وتختتم البعثة المصرية منافساتها على أولمبياد باريس اليوم؛ بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، التي تقام خلال الفترة الحالية على الأراضي الفرنسية.

وجدير بالذكر أن البعثة المصرية تشارك بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية، ب 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و16 لاعبا احتياطيًا بإجمالي 164 لاعبًا في 22 رياضة، وتعد البعثة المصرية الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.