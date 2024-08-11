نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نيكو ويليامز يكشف قراره النهائي بشأن الانتقال إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو، مسؤولي برشلونة بقراره النهائي بشأن الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني في فترة السوق الصيفية الحالية.

نيكو ويليامز يقول “نعم” لـ برشلونة

يضغط نادي برشلونة، من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز الذي قدم مستوى مميز مع منتخب إسبانيا بطل أمم أوروبا “يورو 2024”.

وحسب ما أوردته صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن نيكو ويليامز قد أبلغ إدارة برشلونة بموافقته على الانضمام إلى صفوف “البارسا” هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن نادي برشلونة يعمل حاليًا على هيكلة الصفقة لحسمها في أقرب وقت.

جدير بالذكر إن نادي أتلتيك بلباو قد أبدى تمسكه ببقاء نيكو ويليامز بين صفوفه للموسم المقبل.