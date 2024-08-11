نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. ويليامز يمنح برشلونة الضوء الأخضر للتعاقد معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورت مفأجاة في تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع نيكولاس ويليامز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بلباو هذا الصيف.

وارتبط ويليامز بالرحيل عن بلباو، بعدما وصله عروض مختلفة كان أبرزها نادي برشلونة الإسباني الذي يحاول تعزيز صفوفه بصفقات جديدة في الموسم الجديد.

تطورات تعاقد برشلونة مع ويليامز

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي" سبورتس، فإن نيكو ويليامز قام بإعطاء إدارة ناديه الموافقة للانتقال لنادي برشلونة.

وذكرت الصحيفة في حديثها أن لاعب نادي أتلتيك بيلباو قام بالتأكيد إلى نادي برشلونة أنه يرغب باللعب الموسم المُقبل بقميص نادي برشلونة.

وتشير التقارير إلى أن الجميع يقتنع باقتراب برشلونة من حسم التعاقد مع ويليامز، وسيكون وصوله مسألة وقت فقط.

يذكر أن مسئولو البارسا يعتبرون أن إرادة نيكو ويليامز باللعب لبرشلونة هي الحاسم الأكبر لهذه الصفقة.