نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وصول ويليامز إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية مساء اليوم الأحد، مفاجأة حول تعاقد إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نيكولاس ويليامز في انتقالات الصيف الجارية.

ويهتم برشلونة بتدعيم تشكيلة مدربه الجديد هانز فليك، ولذلك يضع نجم منتخب إسبانيا ونادي أتلتيك بلباو على رأس اهتماماته في الصيف الحالي.

وقدم برشلونة عروض مختلفة إلى إدارة بلباو من أجل التعاقد مع ويليامز في الموسم الجديد، ولكن كان هناك عدة عقبات تمنع الكتالوني من الحصول على صفقته.

وفي سياق ذلك كشفت صحيفة "سكاي" عن تطورات جديدة في تعاقد برشلونة مع ويليامز والتي أكدت من خلالها اقتراب الكتالوني من الإعلان عن صفقة جديدة.

وأكدت الصحيفة أن ويليامز أخبر الجميع برغبته الكاملة في ارتداء قميص نادي برشلونة واللعب معه في الموسم الجديد، ولذلك فإن مسألة خروجه من باب بلباو أصبح مجرد مسألة وقت.

موعد وصول ويليامز إلى برشلونة

وشددت التقارير على أن صاحب الـ 22 والذي يرتبط مع بلباو بعقد حتى صيف 2027 سينضم إلى صفوف نادي برشلونة في الأسبوع القادم تمهيدًا لإعلانه لاعب جديد للفريق.

وفي سياق متصل فقد نجح برشلونة في التعاقد مع داني أولمو قادم من صفوف نادي لايبزيج الألماني بعقد يمتد إلى ست مواسم.