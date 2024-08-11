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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب البارالمبية خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر، وتشارك مصر ببعثة مكونة من 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية.

حسام الدين مصطفى: جاهزون لتسطير تاريخ في الدورة البارالمبية

قال الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية: "هدفنا في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 حصد المزيد من الميداليات خلال منافسات هذا الحدث الرياضي الضخم.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية، أن البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 جاهزة وعلى أتم الاستعداد لتسطير تاريخ جديد في الدورة البارالمبية لإسعاد جموع الشعب المصري العظيم.

وأشار مصطفى، إلي أن التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية هي أمور في غاية الأهمية تدفع الرياضة المصرية إلى الأمام.

كما أكد على ضرورة التشجيع المعنوي مطالبًا من الجميع دعم لاعبي ولاعبات البارالمبية خلال الدورة البارالمبية التي تقام في باريس 2024.

واختتم رئيس البارالمبية أننا علي يقين وأمل في بعثة أبطالنا بتحقيق ميداليات تسعد جموع الشعب المصري، مضيفا ان البعثة ستسافر على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تشمل مقدمة البعثة يوم 18 أغسطس الجاري، ثم الفوج الأول يوم 21 أغسطس والفوج الأخير يوم 26 أغسطس قبل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية يوم 28 من الشهر الجاري.