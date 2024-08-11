فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش في المباراة التي تقام اليوم السبت ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه اليوم السبت فريق طلائع الجيش نظيره بيراميدز، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويحتضن اللقاء ستاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز ضد طلائع الجيش في الدوري

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقعد البدلاء: يوسف نادر - محمود مرعي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس - مروان حمدي