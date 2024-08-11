نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 21 لاعبًا فى قائمة سموحه لمواجهة سيراميكا بالدوري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن اختيار 21 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها فى التاسعة مساء غدًا على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة دورى نايل.

وضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان، محمد اشرف، حسين تيمور، عبد الرحمن مصطفى، ميدو مصطفى، جاستيس أرثر، عبد الله بستنجى، بركات حجاج، اسلام جابر، عمرو قلاوه، ابوبكر ليادى، محمود جمعه، الحبيب أحمد، أحمد على أمين، محمد كناريا، أحمد إيهاب، أحمد خالد، مصطفى البدرى، حسام حسن، فادى فريد.

ويحتل سموحه المركز السادس برصيد 48 نقطة بينما يأتى سيراميكا كليوباترا فى المركز الثامن برصيد 45 نقطة.