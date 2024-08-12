الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: أولمو يشارك مع برشلونة في خوان جامبر وذا صن تكشف نبأ صادم لعملاق البريميرليج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: أولمو يشارك مع برشلونة في خوان جامبر وذا صن تكشف نبأ صادم لعملاق البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 12-08-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-

لاغازيتا ديلو سبورت

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  • فتيات كرة الطائرة تحفة ذهبية
  • يوفنتوس سيخرج بالضربة القاضية ولكنه سيوقع مع نيكو غونزاليس
  • الكابتن زاباتا يرمي تورينو في المجهول

كورييري ديلو سبورت

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  • نحن القصة
  • فتيات الكرة الطائرة تمنح ايطاليا ذهبًا اسطوريًا

ماركا

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  • مع الميدالية البرونزية نصل إلى رقم 18
  • كارفخال " 7 اشعر دون اي خسارة مع ريال مدريد أو المنتخب الاسباني "

آس

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  • إلى اللقاء باريس اهلًا بلوس انجلوس
  • انشيلوتي يبحث في لياقة مبابي البدنية
  • اتلتيكو مدريد 2-0 اليوفنتوس
  • جواو يبدع
  • اولمو سيشارك مع البرشا في كأس غامبر

موندو ديبورتيفو

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  • اسبانيا تختم الاولمبياد بميدالية برونزية
  • البرشا الجديد
  • سيرجي روبيرتو يودع برشلونة
  • اغلاق سينما الاولمبياد

ليكيب

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  • المحافظة على الشعلة

بيلد

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  • رأي خاص
  • 60 مليون صفقة انتقالات البايرن صفقة سيئة للبايرن

ذا صن

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  • توتنهام في مهب الريح
  • نجم السبيرز ايف بيسوما يصور نفسه منتشي في حفلة قبل بدء الموسم الجديد للبريمييرليغ
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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