نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت

ومن المتوقع أن يخوض الفريق السكندري بتشكيل كالتالي:

من المهدى سليمان وعمرو خليل وكباكا ومصطفى ابراهيم وهشام صلاح ومحمود شبانة وشريف رضا واسلام ابو سليمة وكريم الديب وناصر ناصر ومورو ساليفو وخالد الغندور وعمر الوحش وفرانك آلان.

بينما من المتوقع أن يخوض فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، خالد رضا، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف.

خط الهجوم: ارنولد ايبا.



موعد مباراة مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري

ومن المقرر إن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

