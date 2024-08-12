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أحمد جودة - القاهرة - جدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، رفضه عودة الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق المُعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا، ورغم تألق اللاعب هذا الموسم إلا أن كولر رفض منذ عدة أسابيع عودة اللاعب للأهلي، ثم جدد رفضه مؤخرًا هذه الفكرة.

وقال الإعلامي محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " حدث محمود الخطيب رئيس النادي مع كولر خلال الجلسة الأخيرة التي جمعتهما عن أهمية عودة القندوسي بعد نجاحه الرائع مع سيراميكا، وحاول رئيس النادي إقناع كولر بالفكرة لكن المدير الفني رفض تمامًا وأكد عدم قناعته بفكرة عودة اللاعب ".

كولر يصدم أحمد القندوسي من جديد

وأكد المدرب السويسري لرئيس الأهلي، أن القندوسي لاعب جيد وقدم بالفعل موسم رائع مع سيراميكا لكن طريقة لعبه لا تتناسب مع الطريقة التي يلعب بها الأهلي تحت قيادته.

وطلب كولر من الخطيب إعارة القندوسي مرة ثانية داخل مصر أو خارجها وهو ما سيحدث الفترة المقبلة.

