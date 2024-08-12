نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فشل صفقة انتقال ويليامز لـ برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم مفاجأة مدوية مفادها فشل صفقة انتقال الدولي الاسباني نيكو ويليامز نجم نادي أتلتيك بيلباو لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويليامز يقول لا لـ برشلونة

وفي تحديث مفاجئ نشر نادي أتلتيك بيلباو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X تضمن وجود نيكو ويليامز وهو يقوم بطباعه قميص فريقه بالرقم 10.

وسبق وأن لعب نجم اللاروخا بقميص أبناء اقليم الباسك بالرقم 11 قبل أن يطلب الحصول على الرقم 10 الخاص باللاعب مونيايين وهو ما وافق عليه الأخير.

بالتالي بات لزامًا على لابورتا نسيان تلك الصفقة والبحث عن بديل لضمه لبرشلونة خلال الميركاتو الحالي.

وكان برشلونة قد ضم داني أولمو من لايبزيج الألماني ويسعى لتدعيم الصفوف بلاعبين جدد أبرزهم كانسيلو وكينجسلي كومان من بايرن ميونخ.