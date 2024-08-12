نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الزمالك من المشاركة في كأس مصر.. وعروض زيزو.. ومفاوضات بن شرقي وطارق حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن موقف الزمالك من المشاركة في بطولة كأس مصر، وحقيقة مفاوضات الأبيض مع أشرف بن شرقي وطارق حامد.



وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "الزمالك لم يرفض المشاركة في كأس مصر".



وأوضح: "أغلقنا مناقشة ملف فك القيد، والمشاركة في بطولة كأس مصر بشكل مؤقت، بسبب واقعة أحمد فتوح".



وتابع: "خلال ساعات سيتم الإعلان عن موقف الزمالك من المشاركة في البطولة، وجوزيه جوميز كان مستاءًا من ضغط المباريات".



وأضاف: "ننتظر موقف جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمناقشته حول احتياجاته، من الصفقات الجديدة واللاعبيين العائدين من الإعارة، عقب مباراة طلائع الجيش".



وبالحديث عن عودة طارق حامد قال: "أنا كمشجع زملكاوي أتمنى عودة طارق حامد للزمالك".



وأردف: "المفاوضات مع بن شرقي "حقيقة ومش حقيقة"، اللاعب زملكاوي، ولكن راتبه كبير جدًا، ووجود عقود بمبالغ مادية ضخمة يسبب أزمات داخل غرفة الملابس".



واختتم أحمد سالم حديثه قائلًا: "زيزو مش معروض للبيع، ولكن لدينا عرض رسمي من نيوم السعودي، وسنبحث ما هو في صالح النادي واللاعب".

