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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك اهتمام كبير من قبل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لضم أحمد عيد ظهير المصري البورسعيدي.

شبانة: كولر يريد ضم أحمد عيد

وأضاف شبانة ان اهتمام السويسري واعجابه باللاعب جاء بعد تألقه اللافت للانظار مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الأخيرة.

واختتم: لجنة التخطيط بالفعل قد قامت بعرض اللاعب على مارسيل كولر والذي سيحسم أمره الفترة المقبله في استقطاب اللاعب من عدمه.

