نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله درويش يبدأ مهمته الجديدة مديرا فنيا لنادي الشعلة السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ عبد الله درويش، المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي، مهامه الجديدة كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة السعودي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى بمحافظة الخرج.

واستقبلت إدارة النادي وجماهيره درويش بحفاوة، معبرين عن دعمهم الكامل له في استعدادات الفريق للموسم الجديد.

جاء ذلك في بداية استعدادات الفريق للموسم الجديد، حيث حظي درويش باستقبال حافل من إدارة وجماهير النادي.

أبدت إدارة النادي وجماهيره دعمهما الكامل لدرويش في مهمته المقبلة، مؤكدين التزامهم بتقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاح.

يعكس هذا الاستقبال الحار رغبة النادي في تعزيز طموحاته من خلال الاستفادة من خبرات درويش الواسعة.

تعد مهمة درويش مع نادي الشعلة المهمة رقم 13 في مشواره التدريبي بأندية المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضيين.

يضعه هذا في صدارة قائمة المدربين المصريين الأكثر تجربة في الكرة السعودية، مما يعزز من قيمته كمدرب ذو خبرة وتجربة واسعة في هذا المجال.

