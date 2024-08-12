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أحمد جودة - القاهرة - بدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، راضيا بشدة عن نجاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ماكرون: راض تماما عن نجاح أولمبياد باريس

وقال ماكرون "فرنسا تستطيع تنفيذ أشياء عظيمة حينما تكون متحدة، فيما كان الخاسر الوحيد هم المتشائمون الذين كانوا يتوقعون فشل التنظيم".

وأضاف "هناك خاسر، وهي روح الهزيمة، جميع هؤلاء الذين كانوا يخبروننا طوال 7 أعوام أن استضافة الأولمبياد ضربا من الجنون"، خلال مقابلة نشرتها اليوم صحيفة (ليكيب) بعد يوم من ختام باريس 2024.

كما ذكر رئيس فرنسا بمن اعتقدوا بأن حفل الافتتاح في نهر السين "غير معقول من ناحية الأمان"، ومن ظنوا بأن فرنسا لن تحصد عددا وفيرا من الميداليات، وأن الأولمبياد سيكون "فجوة تبتلع الأموال"، وأنه لن يمكن تطهير مياه السين في الوقت المناسب كي تكون جاهزة للسباحة وتنظيم بعض المنافسات هناك.

واختتم "نجحنا في كل ذلك في النهاية. إنه شعور رائع، وهو ثمرة عمل جماعي ضخم، كما أنه يثبت أن فرنسا قادرة على تحقيق إنجازات كبيرة عندما تتحد".

