نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخطط للتعاقد مع هذا الثنائي في حال عدم تجديد عواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن عودة مسئولو نادي الزمالك لدراسة التعاقد مع حارس مرمى والاختيار من الثنائي محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت أو حارس مرمى إنبي البلعوطي في الميركاتو الصيفي.

الزمالك يسعى لتعزيز مركز حراسة المرمى

قال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " في ظل الإتجاه لرحيل محمد عواد حالة عدم الموافقة على تجديد عقده وفقًا لعرض الزمالك المالي المقدم له منذ أيام".

وتابع: "ينتظر أن يحسم مسئولى القلعة البيضاء قرارهم النهائي بشأن حراسة المرمى خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.