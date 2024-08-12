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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن مستقبل أنسو فاتي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني سيكون خارج البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة طلب من مينديز وكيل أعمال أنسو فاني أن يبحث للّاعب عن مخرج من أي مكان.

برشلونة يبلغ نجمه بالبحث عن فريق آخر



وأشارت الصحيفة الإسبانية أنه تم إبلاغ فاتي بعدم وجود مكان له في تشكيلة الفريق بالموسم الجديد.

وأوضحت التقارير الإسبانية بأن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة لم يقتنع بإمكانيات فاتي، بالرغم من الأنباء التي أشارت إلى تمسك المدرب باللاعب ضمن صفوف الفريق الكتالوني.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع داني أولمو نجم لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم خط الهجوم الكتالوني.

