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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اهتمام برشلونة الإسباني بالحصول على خدمات ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن برشلونة مهتم بالتعاقد مع أرنولد بصفقة انتقال حر في الصيف القادم.

مفاجأة مدوية بشأن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

وأشارت التقارير أن برشلونة سيدخل في منافسة قوية مع غريمه ريال مدريد الذي يسعي هو الآخر للتعاقد مع النجم الإنجليزي في ميركاتو صيف 2025.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لا يستطيع دفع المال الكافي لضم أرنولد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب الأزمة الاقتصادية ولذلك سيحاول ضمه مجانًا الموسم بعد المقبل لدعم مركز الظهير الأيمن.

