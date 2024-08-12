نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. بوروسيا دورتموند يعزز صفوفه بالتعاقد مع مهاجم هوفنهايم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن بوروسيا دورتموند عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الألماني الواعد ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع المهاجم الألماني علي عقود انتقاله إلي بوروسيا دورتموند لمدة 5 مواسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطببة.

ووفقًا للتقارير الألمانية، فإن قيمة صفقة انتقال ماكسيميليان إلي البوروسيون بلغت 30 مليون يورو.

بوروسيا دورتموند يضم الألماني ماكسيميليان

وأجري اللاعب الألماني حوارا مع الموقع الرسمي للنادي، أعرب من خلاله عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف بوروسيا دورتموند.

وقال بيير ماكسيميليان "أنا متحمس حقًا لاتخاذ هذه الخطوة الرئيسية التالية في مسيرتي المهنية، كان لدي شعور رائع منذ اللحظة الأولى التي تحدثت فيها مع بوروسيا دورتموند، لأنني أستطيع أن أقول إنهم يريدون حقًا إحضاري إلى هنا".

وأضاف" أنا فخور بأنني ألعب الآن مع أحد أفضل الفرق في أوروبا، ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ وأرسم البسمة على وجوه المشجعين، أهداف النادي هي نفس أهدافي، نريد الفوز بالألقاب، وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك”.

وشارك ماكسيميليان بيير البالغ من العمر 21 عاما مع فريقه السابق "هوفنهايم" الموسم الماضي في 35 مباراة، أحرز خلالهم 16 هدف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.