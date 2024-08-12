نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف زيزو من الرحيل عن الزمالك خلال الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

زيزو يرغب في الرحيل عن الزمالك

وأوضحت التقارير، أن أحمد سيد زيزو قد حسم موقفه النهائي، بشأن الاستمرار مع الأبيض أو الرحيل في ظل العروض المقدمة للاعب خلال الميركاتو الحالي.

وأكدت التقارير، أن زيزو يرغب في الخروج للاحتراف الخارجي خلال هذا الصيف، مشيرة إلى أنه لن يغادر صفوف الأبيض مجانا، بسبب رغبته في مساعدة الفريق ماليا، خصوصا مع الأزمة الحالية.

وتلقى أحمد سيد زيزو عرضا رسميا من جانب نادي نيوم السعودي، للانتقال إليه خلال هذا الصيف، بالإضافة إلى رغبة نادي العربي القطري في الحصول على خدمات اللاعب.

وينتهي تعاقد أحمد سيد زيزو، رفقة الفارس الأبيض بنهاية الموسم المقبل، الأمر الذي يجعل إدارة الفريق تفكر في التخلي عن خدمات اللاعب خلال الميركاتو الحالي للاستفادة ماليا.