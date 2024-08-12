نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لاعب ليفربول ينتقل إلى برينتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح برينتفورد في حسم صفقة انتقال البرتغالي الدولي فابيو كارفاليو قادمًا من ليفربول، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

برينتفورد يضم نجم ليفربول

حيث أعلن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي عن إتمام التعاقد مع الواعد فابيو كارفاليو لمدة 5 مواسم إمكانية التمديد لموسم آخر، بعدما اجتار الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سكاي سبورت، فإن قيمة صفقة انضمام كارفاليو إلي برينتفورد بلغت 27.5 مليون جنيه إسترليني، مع وجود بند يسمح لنادي ليفربول في الحصول 17.5 من نسبة بيع اللاعب في المستقبل.

وانضم اللاعب البرتغالي إلي صفوف ليفربول عام 2022 قادما من فولهام بمقابل 6 مليون جنيه استرليني.