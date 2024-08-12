البرازيلي يفكر في العرض.. مفاجأة بشأن النادي السعودي الذي يُفاوض فينيسيوس

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، عرضًا مذهلًا من جانب صندوق الاستثمار السعودي للقدوم إلى دوري روشن في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

فينيسيوس يفكر في عرض الأهلي السعودي

أشار الصحفي خورخي بيكون التابع لموقع “ريليفو” الإسباني إلى إن النادي السعودي الذي يريد استقطاب فينيسيوس هو الأهلي.

وأوضح إن فينيسيوس لم يرفض عرض الأهلي بشكل كامل ولا يزال يُفكر بالأمر.

وذكر خورخي إن قيمة العرض السعودي تلعب دورًا كبيرًا بإقناع اللاعب حيث عُرض عليه راتبًا قدره 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأضاف إن في حال موافقة فينيسيوس فسوف يتقاضى راتبًا أعلى بـ (20 مرة) من الراتب الذي يحصل عليه رفقة ريال مدريد.

وتُشير التقارير إلى إن نادي ريال مدريد لا ينوي السماح برحيل فينيسيوس هذا الصيف مهما كانت المغريات.