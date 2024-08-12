عاجل.. إبراهيما نداي يُفجر أزمة كبرى داخل الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - فجر السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق أزمة كبرى داخل القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

إبراهيما نداي يشكو الزمالك للفيفا

وتقدم المهاجم السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق بشكوى رسمية ضد النادي الأبيض إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وطالب إبراهيما نداي في شكواه بالحصول على باقي عقده المقدر بمليون ونصف دولار نظرًا لإخلال الزمالك ببنود العقد المبرم بين الطرفين.

وقدم السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق طلبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بالحصول على تعويض مالي يحدده الفيفا بسبب فسخ عقد اللاعب.

وكان موقع دوت الخليج الرياضي قد كشف في 25 يوليو الماضي عن حالة غضب مسؤولي الزمالك من السنغالي إبراهيما نداي بعدما رفض اللاعب الموافقة على جدوله مستحقاته المتأخرة البالغة 750 ألف دولار.

وأوضح مصدر مسؤول في تصريحات سابقة لموقع دوت الخليج الرياضي أن نداي رفض استكمال الموسم المتبقي في عقده مع الزمالك وطالب بالحصول على قيمة عقده كاملا أو شكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من الجدير بالذكر أن عقد السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأبيض مع الزمالك خلال الموسم الجاري يبلغ مليون و100 دولار.