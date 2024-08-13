الرياضة

نجم الكرة المصرية السابق يكشف.. هل صفقة يحيى عطية الله مفيدة للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني العقبي نجم الكرة المصرية السابق، أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق إضافة قوية للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وتعاقد النادي الأهلي مع المغربي يحيى عطية الله على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادما من نادي سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

تصريحات هاني العقبي نجم الكرة المصرية السابق 

وقال هاني العقبي نجم الكرة المصرية السابق عبر تصريحات تلفزيونية: يحيى عطية الله لاعب مهم جدًا في صفقات الأهلي ومكسب كبير من الناحية الفنية بعد الإصابة التي تعرض لها التونسي الدولي علي معلول.

وتابع: أتوقع تألق عطية الله مع فريق الأهلي في الموسم المقبل لأنه لاعب كبير وصاحب خبرات دولية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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