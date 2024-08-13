نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيليجريني: الاستمرار مع ريال بيتيس 5 مواسم أمر صعب.. وسنحاول الفوز بلقب كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق ريال بيتيس الإسباني، عن خططه وأهدافه للموسم الكروي الجديد، وعن وفارق الإمكانيات بين فريقه وريال مدريد وبرشلونة.

وقال مانويل بيليجريني فى حوار لـ الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "الاستمرار مع ريال بيتيس 5 مواسم أمر صعب".

وتابع: "حققنا الأهداف المطلوبة من إدارة النادي، وسنحاول هذا الموسم الفوز بلقب كأس الملك".

وأضاف: "سعيد بتجربتي مع ريال بيتيس ولم يتوقع أحد النجاحات التي حققتها".

وأردف: "توقعت النجاح الباهر لإيسكو مع ريال بيتيس لأنني أعرفه جيدا وأقنعته بمكالمة لمدة ٥ دقائق فقط".

وأكمل: "التعاقد مع إيسكو كان مخاطرة لكنه تألق وأتمنى أن يواصل النجاح معنا".

واستطرد: "نريد القتال في الليجا الموسم الجديد رغم الصعوبات وفارق الإمكانيات المالية مع ريال مدريد وبرشلونة".

واختتم مانويل بيليجريني، حديثه قائلًا: "نأمل أن نكرر تجربة جيرونا ونقاتل على المركز الثاني أو الثالث في الليجا".