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أحمد جودة - القاهرة - أصدر دكتور أشرف صبحي؛ قرارًا بالموافقة علي إطلاق اسم سارة سمير، صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية، حيث كانت تتدرب في المركز.

وزير الرياضة يُصدر قرارًا بتغيير إسم مركز شباب الهوانية بالإسماعيلية إلي مركز شباب سارة سمير

وأكد محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال أنه كان يُمني النفس بحصول سارة سمير على ذهبية أولمبياد باريس، بدلًا من الفضية.

قال محمد عبد المقصود في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، الحصول على الميدالية الفضية جاء نتيجة جهد كبير خلال السنوات الماضية والمنافسة كانت شرسة للغاية.

واختتم، نحقق العديد من الجوائز في البطولات العالمية، ورسائل وزير الشباب والرياضة كانت لها مفعول السحر.

وفازت اللاعبة سارة سمير بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 في رفع الأثقال بمنافسات وزن 81 كجم.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا.