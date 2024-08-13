الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: انتر ميلان يجدد عقد لاوتارو وآس تعلق على العرض التاريخي لفينيسيوس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: انتر ميلان يجدد عقد لاوتارو وآس تعلق على العرض التاريخي لفينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 13-08-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت

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  • الجنون من اجل الذهب
  • دوامة الانتقالات بين الميلان واليوفي
  • لاوتارو جدد حتى ٢٠٢٩
  • ساكي " غاسبريني اتحفنا ولكن انشيلوتي يجعل لاعبيه فائزين بأي طريقة "

كورييري ديلو سبورت

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  • اولمبياد استثنائي ٤٠ ميدالية
  • نحن القصة
  • فتيات كرة الطائرة يدخلن التاريخ

ماركا

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  • التوقيع الكبير
  • مدريد يرفض اكبر عرض في التاريخ
  • كأس خوان غامبر: برشلوتة يتلقى خسارة ثقيلة امام موناكو بحضور داني اولمو

آس

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  • العرض السعودي
  • ريال مدريد يرفض التخلي عن نجمه فينيسيوس بمبلغ خيالي وصفقة تاريخية
  • جوليان الفاريز يوقع حتى ٢٠٣٠
  • كأس خوان غامبر: موناكو ٣-٠ برشلونة
  • الانذار المبكر

موندو ديبورتيفو

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  • كأس خوان غامبر: برشلونة ٠-٣موناكو
  • تحذير
  • بعد فشل مفاوضات نيكو ويليامز البرسا يبدأ محادثاته مع لويس دياز
  • الاتلتيكو يوقع مع العنكبوت
  • اسبانيول يقدم فريقه

ليكيب

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  • ليل داخل الاعصار التركي قبل مواجهة فنربخشة
  • بطل الجودو تيدي رينيه " انا جاهز منذ الآن لاولمبياد ٢٠٢٨ في لوس انجلوس"
  • مارسيليا يوقع مع واهي

بيلد

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  • إذا فشل كومباني، البايرن سينفجر

ذا صن

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  • فيليبس سيغير
  • حذاءه مرة اخرى
  • كالفين فيليبس يتحضر للذهاب إلى ايبسويتش تاون بشكل اعارة وهناك ٣ فرق انكليزية تتصارع على خدماته

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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