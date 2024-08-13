- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: انتر ميلان يجدد عقد لاوتارو وآس تعلق على العرض التاريخي لفينيسيوس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 13-08-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت
- الجنون من اجل الذهب
- دوامة الانتقالات بين الميلان واليوفي
- لاوتارو جدد حتى ٢٠٢٩
- ساكي " غاسبريني اتحفنا ولكن انشيلوتي يجعل لاعبيه فائزين بأي طريقة "
كورييري ديلو سبورت
- اولمبياد استثنائي ٤٠ ميدالية
- نحن القصة
- فتيات كرة الطائرة يدخلن التاريخ
ماركا
- التوقيع الكبير
- مدريد يرفض اكبر عرض في التاريخ
- كأس خوان غامبر: برشلوتة يتلقى خسارة ثقيلة امام موناكو بحضور داني اولمو
آس
- العرض السعودي
- ريال مدريد يرفض التخلي عن نجمه فينيسيوس بمبلغ خيالي وصفقة تاريخية
- جوليان الفاريز يوقع حتى ٢٠٣٠
- كأس خوان غامبر: موناكو ٣-٠ برشلونة
- الانذار المبكر
موندو ديبورتيفو
- كأس خوان غامبر: برشلونة ٠-٣موناكو
- تحذير
- بعد فشل مفاوضات نيكو ويليامز البرسا يبدأ محادثاته مع لويس دياز
- الاتلتيكو يوقع مع العنكبوت
- اسبانيول يقدم فريقه
ليكيب
- ليل داخل الاعصار التركي قبل مواجهة فنربخشة
- بطل الجودو تيدي رينيه " انا جاهز منذ الآن لاولمبياد ٢٠٢٨ في لوس انجلوس"
- مارسيليا يوقع مع واهي
بيلد
- إذا فشل كومباني، البايرن سينفجر
ذا صن
- فيليبس سيغير
- حذاءه مرة اخرى
- كالفين فيليبس يتحضر للذهاب إلى ايبسويتش تاون بشكل اعارة وهناك ٣ فرق انكليزية تتصارع على خدماته