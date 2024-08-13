نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام تاريخية تنتظر ريال مدريد حالة فوزه بالسوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقرب نادي ريال مدريد الإسباني من تحقيق انجاز جديد حال فوزه بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره الإيطالي أتالانتا، في المباراة التي تقام بينهما غدًا الأربعاء.

وتتجه الأنظار مسلء غدا الأربعاء، إلى ملعب وارسو الوطني في بولندا، والذي يستضيف مواجهة كأس السوبر الأوروبي، بين ريال مدريد وأتالانتا.



انجاز جديد ينتظر ريال مدريد

إذا تمكن ريال مدريد من الفوز بلقب السوبر الأوروبي، فسيرفع رصيده إلى ستة ألقاب، متجاوزًا كل من برشلونة وميلان ليصبح الفريق الأكثر تتويجًا بهذا اللقب.

كما يسعى مدرب ريال مدريد الحالي، كارلو أنشيلوتي، لتحقيق إنجاز شخصي بالانفراد بلقب أكثر المدربين تتويجًا بالسوبر الأوروبي. حاليًا، يتساوى أنشيلوتي مع بيب جوارديولا برصيد أربعة ألقاب لكل منهما، ويأمل المدرب الإيطالي في تجاوز هذا الرقم.

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا

يستعد ريال مدريد لمواجهة هامة ضد نادي أتالانتا في العاصمة البولندية وارسو، مساء غد الأربعاء الموافق 14 أغسطس، ضمن منافسات بطولة السوبر الأوروبي.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

قائمة ريال مدريد أمام أتالانتا

وجاءت قائمة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - ديفيد ألابا - جاكوبو رامون - أنطونيو روديجر.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - إندريك - رودريجو - براهيم دياز.

