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أحمد جودة - القاهرة - قال نادي ولفرهامبتون واندرارز، اليوم الثلاثاء، إن مدافعه أوجو بوينو، انضم إلى نادي فينوورد الهولندي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

فينورد يضم مدافع وولفرهامبتون على سبيل الإعارة

وشارك اللاعب الإسباني (21 عامًا) لأول مرة مع وولفرهامبتون عام 2022 وخاض 48 مباراة مع الفريق في كافة المسابقات.



وتأهل فينورد لدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري الهولندي الموسم الماضي، ويستمر عقد بوينو مع وولفرهامبتون حتى عام 2028.

وقال مات هوبز المدير الرياضي لوولفرهامبتون في بيان: "قد يعتقد البعض أننا نترك أنفسنا في نقص عددي، لكن لدينا عدد من اللاعبين الذين يمكنهم تعويض هذا المركز في الملعب ومن المهم حقًا بالنسبة لنا ولأوجو أن يرحل ويلعب".

ويبدأ وولفرهامبتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة آرسنال يوم السبت المقبل.