مركز شباب الحرفيين يحتفل باليوم العالمي للشباب بأنشطة متنوعة ومشاركة فعالة

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أحمد جودة - القاهرة - نظم مركز شباب الحرفيين بمحافظة بورسعيد في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب، يوما مليئا بالأنشطة المتنوعة التي استهدفت الشباب والفتيات من أعضاء المركز.

جاء هذا الاحتفال كجزء من الجهود المبذولة لدعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في المجتمع، وذلك من خلال أنشطة رياضية وثقافية تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز روح التعاون بينهم.

شمل اليوم مجموعة من الفعاليات التي تفاعل معها المشاركون بشكل كبير.

وقد ساهمت هذه الأنشطة في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الشباب وتطوير قدراتهم في مجالات مختلفة.

