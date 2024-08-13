الصيفي: ميكالي مدرب مميز.. وتراجع المنتخب الأولمبي بسبب ضغط المباريات

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أحمد جودة - القاهرة - وصف محمد الصيفي مدرب منتخب مصر للشباب والأولمبي السابق، البرازيلي ميكالي بالمميز، بعد مشواره مع الفراعنة في أولمبياد باريس.

قال محمد الصيفي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، المدرب الأجنبي ينظر للمصلحة العامة أولًا، مؤكدًا أن تراجع المنتخب الأولمبي بدنيًا بسبب ضغط المباريات.

وشدد الصيفي على أنه لا بد من وجود منظومة احترافية من أجل تطوير مسابقة الدوري في الموسم المُقبل، قائلًا، الكرة المغربية تعمل على تجهيز المدربين وليس اللاعبين فقط.

