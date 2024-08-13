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أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، بالإجماع على انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الأنجولى مابولولو إلى نادى أهلى طرابلس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد السكندري يعلن رحيل مابولولو إلى أهلي طرابلس

وتم الموافقة على العرض المالى الوارد من النادى الليبي لانتقال اللاعب، ونادي الاتحاد السكندرى يقدر تماما ما قدمه مابوبولو لزعيم الثغر من جهد وعطاء مميز خلال فترة تواجده بالقلعة الخضراء.

وغاب مابولولو عن قائمة الاتحاد في المواجهة الأخيرة أمام مودرن سبورت، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بعد أن تمكن من تسجيل 11 هدفا في الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

