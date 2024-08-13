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أحمد جودة - القاهرة -

طلب مجلس إدارة النادي المصري من مسؤولو نادي سيراميكا محمد عادل نجم الفريق لضمه لصفوف القلعة الخضراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

المصري يطلب محمد عادل وسيراميكا يرفض

وعلم دوت الخليج الرياضي" من مصادره داخل النادي المصري أن إدارة النادي تقدمت بعرض رسمي لشراء اللاعب وانتقاله لصفوف الفريق البورسعيدي ولكن سيراميكا رفض العرض المقدم من قبل مجلس الادارة.

وأضاف المصدر أن جاء سبب رفض سيراميكا لطلب المصري لاسباب فنية حيث أن الجهاز الفني متمسك باللاعب ورفض التفريط في اي لاعب أساسي في صفوف الفريق.

يسعي المصري البورسعيدي لتعزيز صفوفه بلاعبيبن مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

