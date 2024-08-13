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أحمد جودة - القاهرة -

نظم مركز شباب سبورتيج اليوم الثلاثاء تدريبًا مخصصًا لذوي القدرات والهمم بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

مركز شباب سبورتيج يحتفل باليوم العالمي للشباب بتدريب لذوي القدرات والهمم

شمل التدريب مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على الاندماج في المجتمع والتعايش مع الآخرين.

تأتي هذه الفعالية تحت رعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محب حبشي، محافظ بورسعيد، محمد عبد العزيز المحضر، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وقد تم تنظيم الفعالية بإشراف المهندس محمد الزيني، رئيس مجلس الإدارة، عماد حجازي، مدير المركز.

استهدفت الأنشطة المقدمة اليوم تمكين ذوي القدرات والهمم من تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع وتحقيق التكامل الاجتماعي.

