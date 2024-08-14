نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان تنس الطاولة بمركز شباب القابوطي يشهد مشاركة واسعة تحت رعاية قيادات بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت إدارة فرع الضواحي بمركز شباب القابوطي مهرجانًا رياضيًا لتنس الطاولة، حيث يندرج هذا المهرجان ضمن خطة النشاط العام التي تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي لدى الشباب وتوفير بيئة ترفيهية صحية لهم.

مهرجان تنس الطاولة بمركز شباب القابوطي يشهد مشاركة واسعة تحت رعاية قيادات بورسعيد

شهد المهرجان حضورًا كبيرًا من الشباب المشاركين من مختلف الأعمار، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتشجيع الرياضة في المجتمع.

أقيم المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، في إطار دعم الحكومة للأنشطة الشبابية والرياضية.



حضر الفعالية محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية، حيث أعرب عن سعادته بمستوى التنظيم والمشاركة الفعالة من الشباب، مشيدًا بأهمية هذه الفعاليات في تعزيز روح المنافسة والتفاعل الاجتماعي بين الشباب.

جاءت فعاليات المهرجان تحت إشراف ناهد وهبة، مدير إدارة فرع الضواحي، والتي أكدت على أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تسهم في اكتشاف المواهب الجديدة وتوجيه الشباب نحو الاستفادة الإيجابية من أوقات فراغهم.

وشارك في الإشراف على تنظيم الحدث أحمد القشاش، مسؤول النشاط، والذي أكد أن المهرجان شهد منافسات قوية بين المشاركين، مما يدل على ارتفاع مستوى الاهتمام بالرياضة بين الشباب.