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أحمد جودة - القاهرة - استبعد المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، ما تردد بشأن عرض سعودي ضخم للتعاقد مع فينيسيوس، مؤكدا أنه "لا يوجد شيء" بشأن إمكانية رحيل المهاجم البرازيلي عن الفريق الأبيض.

انشيلوتي يعلق على رحيل فينيسيوس جونيور للدوري السعودي

وكانت صحيفة ذا أتلتيك قالت إن "صندوق الاستثمارات العامة السعودي تواصل مع فينيسيوس لبحث إمكانية ضمه إلى الدوري السعودي". وأشارت إلى أن اللاعب سيحصل على 200 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى مكافآت لمدة خمسة مواسم.

ولفتت التقارير الصحافية إلى أن فينيسيوس، سمح لصندوق الاستثمارات السعودي بنقل رغبته إلى ريال مدريد، الذي لن يقبل التفاوض على رحيل البرازيلي مع وجود شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وعشية مواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي، أشار أنشيلوتي إلى وضع لاعبه وأجاب على ما يصل إلى ثلاثة أسئلة حول البرازيلي واحتمال رحيله عن ريال مدريد.

في البداية، رد على ما إذا كانت كرة القدم السعودية تشكل تهديدًا لناديه: "لا. بالتأكيد لا. لدينا دورنا، ومشروعنا، ولدينا فريق عالي الجودة. أعتقد أنه يمكننا تحقيق شيء جيد للغاية. نحن نعمل لهذا صحيح أننا فقدنا لاعبين مهمين، لكن جاء لاعبون مهمون آخرون يتعين عليهم التكيف مع الفريق، علينا العمل للحفاظ على الأجواء والالتزام، الذي كان أساسيًا في الموسم الماضي".

بعد ذلك، أوضح أنه لا يوجد ما يمكن أن يطلق عليه 'قضية فينيسيوس'. وقال "لا يوجد شيء على الإطلاق، إنها مجرد تكهنات في هذا الوقت من سوق الانتقالات. إنها مجرد تكهنات ولا أكثر. إنه يؤثر عليه (فينيسيوس) فهو هنا (في وارسو)، وهو يركز، ويريد أن يفعل أفضل ما يمكن، ويريد مساعدة ريال مدريد كما فعل في السنوات الأخيرة".