نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يصطدم بـ زد في مواجهة نارية بدوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

يسعي كل من الفريقين للفوز في هذا اللقاء لتحسين موقفهم بجدول ترتيب الدوري الممتاز حيث يأمل المصري في الحفاظ على تواجده في المربع الذهبي.

يرغب الفريق البورسعيدي في هذا اللقاء لاستعاده الانتصارات لتعويض الهزيمة الأخيرة أمام سموحة بهدف مقابل لاشئ بالجولة الثانية والثلاثين بالدوري.

طالب علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي لاعبيه بضرورة التركيز الشديد في هذا اللقاء وعدم التهاون بالخصم سعيا في تحقيق الفوز.

موعد مباراة المصري وزد بالدوري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد زد

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة دوري نايل.