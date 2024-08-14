نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا والقنوات الناقلة في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، نظيره أتلانتا بطل الدوري الأوروبي، في إطار منافسات كأس السوبر الأوروبي 2024 على الملعب الوطني في وارسو ببولندا.

موعد مواجهة ريال مدريد ضد أتلانتا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات نهائي كاس السوبر الأوروبي، حيث يعد الملكي بطلًا لدوري أبطال أوروبا، بينما أتالانتا بطلًا للدوري الأوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي 2024

وتعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس السوبر الأوروبي 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتم بث مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا هي "beIN SPORTS 1 HD".

