نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات مؤثرة للمصري أمام زد بدوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

ويفتقد المصري غياب العديد من اللاعبين المؤثرين والمميزين في قائمة الفريق التي ستخوض مباراة زد.

وتأكد غياب محمد دبش، عبد الرحيم دغموم، أحمد عيد، يوسف فخر الدين، أمانكونا، عصام ثروت، حسين السيد، إسلام عطية، احمد أيمن منصور.

التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة زد بالدوري

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد، كريم العراقي،باهر المحمدي، محمد دبش، حسن علي، محمود حمادة، أمادو، ميدو جابر، حسين فيصل، سمير فكري، محمد الشامي.

موعد مباراة المصري وزد بالدوري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد زد

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة دوري نايل.